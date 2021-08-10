獨居男受困廁所、手機電量剩1％ 台版卡門超戲劇化

馬來西亞籍蕭姓男子在台中租屋，日前晚間如同往常使用套房內的廁所，未料如廁後發現廁所門卡死，試盡各種方式都打不開，拿起身旁手機電量竟只剩下1％，他用盡剩餘的電力向同鄉友人求助協助報警，透過警方聯繫房東，總算結束這場廁所驚魂記。

台中市政府警察局第三分局合作派出所所長林崎嵩、警員陳偉、楊建宗日前擔服巡邏勤務時，凌晨1時許接獲民眾報案稱友人被反鎖廁所內需要協助。警方隨即趕往現場，發現該處為出租大樓，大門深鎖無法進入，而報案人也沒有房東的相關資訊。經警方多方探詢，終於獲知房東聯繫方式，趕緊聯絡其前來協助，幾經波折，終於得以進入房內，而推開門的那一瞬間，就見到廁所門下的氣窗，有名男子帶著求助的眼神望向門口。

原來受困的馬來西亞籍蕭姓男子，正試圖想從門下氣窗爬出，無奈氣窗實在太小，試了多次都無法成功，正一籌莫展之際，見員警出現在自己的房門口，簡直看到救星降臨，員警發現門把無法轉動，仔細查看，發現疑是門鎖生鏽卡死，隨即利用手邊工具將門撬開，讓蕭男終於得以重獲自由。