美日爭相招攬台積電等半導體產業進駐，蔡英文總統日前接受專訪表示，這對臺灣也有很大的利益。台灣企業所具有的優勢如能與美日強項結合，得以扮演互補而發展的角色，生產技術、研究開發想必能夠更精進。她也坦承，政府現在依然是台積電重要股東，對其經營有很大影響力，但也會對決策予以尊重。

蔡英文日前以視訊方式接受日本「文藝春秋」月刊專訪表示，2016年以前，臺灣陷入經濟成長停滯的困境。她從2016年5月擔任總統時，就提出「5加2產業創新計劃」，目標是開創與培育綠能、生醫等7個產業。「這5年來經過政府的努力，相信已經提升了臺灣在世界供應鏈中的重要性」。

蔡英文總統。（總統府資料照片）

對臺灣的半導體產業領先全球，蔡英文表示，相信臺灣的半導體產業對全球供應鏈而言，將會持續扮演必要不可或缺的角色。臺灣的半導體產業競爭力高，有2個因素。第一是，因為形成了高度成熟的產業聚落，對研究開發到生產、製造等各方面有著非常高效率的支援體制。

另一項因素是臺灣半導體產業獨特的商業模式。她說，臺灣的半導體生產集中於晶圓代工，得以藉此迴避與其他企業的競爭關係。因為，專注於晶圓代工的半導體生產，並非是垂直整合的企業型態，並不會面臨過度競爭，同時也得與其他企業構築相互的合作關係。

對於美日想要強化半導體產業，招攬臺灣半導體廠商設立製造工廠的動作頻頻。蔡英文表示，招攬半導體製造工廠，並非僅止於滿足日本或美國當地的需求，對臺灣也有很大的利益。

她舉例，日本在半導體製造裝置及材料等特定領域具有臺灣所未有之優勢，另外美國在生產領域也有非常高的技術力。臺灣企業所具有的優勢如能與日本的強項以及美國的優勢相結合，得以彼此扮演互補而發展的角色。如果能在其中多加學習，臺灣企業的生產技術、研究開發想必能夠更精進。

在高科技領域的人才培育上，她認為，一流的產業需要有一流的人才，半導體產業的成長中，人才最為重要。提升數位能力、語言能力、強化國際視野，「臺灣政府重視這3點，積極培育人才」。

不過蔡英文也表示，單僅靠臺灣提供優秀的人才非常困難，臺灣的半導體產業前往世界各國發展，與這些國家合作，藉由當地的人才，得設置共同之「人才庫」。盼透過推動此機制吸引當地的優秀人才，吸引至臺灣。

她目前正在推動「六大核心戰略產業」，包含「數位產業」、「5G」、「生醫產業」、「國防戰略產業」、「綠能產業」及「民生產業」等6項。今後也將全力投入國家整體資源，期盼這些在半導體領域以外的產業，也能扮演關鍵性角色。

企業越是全球化，通常政府的影響力就越不容易施展。不過蔡英文表示，很幸運的是，臺灣的半導體產業長期以來與政府建構起良好的緊密關係，而此關係至今未變。

她說，臺灣半導體產業的特徵為，重視企業的社會責任。例如對減輕環境負擔的綠能非常熱心投入，台積電之前簽訂許多購買綠電契約，成為臺灣最大的購買綠電企業，對政府所推動的環保政策予以強力支持。而在這次採購疫苗上，也有很大的貢獻。

蔡英文強調，事實上，臺灣政府現在依然是台積電的重要股東，雖然政府對台積電的經營有很大的影響力，但對於該公司的決策予以最大的尊重。可說是因為官民建立起彼此尊重、相互合作之關係，才得以成就半導體產業的大發展。