TBC群健有線電視的「嫻來聽校聲」榮獲「最佳公共論壇節目獎」，該節目已經連續三年獲得這項殊榮。（TBC提供）

TBC群健另一個節目「城市紀藝」則是獲得「最佳多元關懷節目獎」，評審團肯定該節目以紀錄片的方式來呈現主角的故事。（TBC提供）

TBC北視有線電視新竹新聞主播田芮熙榮獲「最佳地方新聞主播獎」。（TBC提供）

文化部影視及流行音樂產業局主辦之「金視獎」已邁入21個年頭，今年受到疫情影響，頒獎典禮改為線上直播；文化部長李永得特別預錄致詞，感謝有線電視系統業者製播優質地方性節目、為地方民眾提供多元服務及積極推廣民眾近用公用頻道，發揮社會教育及公共服務之功能。

「金視獎」是有線電視系統業界最高榮譽桂冠的象徵，今年共計有48家業者、230件作品報名參賽，評審團歷經近2個月評審及審慎討論，總計評選出73件入圍作品，頒發「節目類」、「個人類」、「創新服務類」及「年度系統躍進獎」共15個獎項。

TBC台灣寬頻旗下5家有線電視系統台表現亮眼，入圍16件作品，一舉囊括5項大獎，得獎數為MSO之冠！在「節目類」的獎項，TBC群健有線電視的「嫻來聽校聲」榮獲「最佳公共論壇節目獎」，該節目已經連續三年獲得這項殊榮，評審團認為「嫻來聽校聲」節目以學校和學生關心的公共議題為主，節目設計貼近生活，能夠引導多方意見的激盪，並提出解決方案，落實公共論壇的宗旨，因此再次蟬聯該獎項。

TBC群健另一個節目「城市紀藝」則是獲得「最佳多元關懷節目獎」，評審團肯定該節目以紀錄片的方式來呈現主角的故事，精準掌握每個肢體語言的環節；並且將每位主角對生命的熱愛、認識自己的正向態度，提供觀眾一堂良好的生命教育課程。

在「個人類」的獎項，TBC北視有線電視新竹新聞主播田芮熙榮獲「最佳地方新聞主播獎」，TBC南桃園有線電視記者郭益昌與黃麗婕則是以「桃園事件簿」專題節目榮獲「最佳企劃編輯獎」。

被視為年度最大獎項「最佳系統躍進獎」則是由TBC群健有線電視獲得這項最高榮耀！評審委員認為群健有線電視積極推出4K機上盒、佈建光纖網路、整合OTT TV服務，導入大數據分析以提升數位服務品質的成效有目共睹；另外在公用頻道的運作及內容，透過培訓過程，進行人才的養成與在地節目的累積，充分發揮媒體的社教功能與地方公共性的特質，因此脫穎而出，獲得年度最佳系統獎。

群健有線電視非常感謝文化部舉辦金視獎來鼓勵有線電視業者的努力與付出，也謝謝評審團的肯定；TBC群健將持續提供最佳的數位內容與服務，善盡地方媒體的職責，讓全體收視戶享受到嶄新的歡樂數位心生活！