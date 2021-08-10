儘管陳時中預告即將開放國人施打高端疫苗，但不少民眾心中仍有疑慮，宅神朱學恒日前因此貼出一件胸口繡上「我不配打高端」6個大字的衣服，直言大家應該穿上這件，不要跟「高端人口」搶疫苗。但該衣服遭到「台派」大為抨擊，對此，朱學恒不僅不在意，今日更推出「台派衣」，狠酸這群「支持高端卻打外國疫苗」的台派。

朱學恒過去曾多次將時事標語印在衣服上進行販售，被網友戲稱為「成衣商」，日前他再度發揮「成衣商」的本色，在臉書上丟出最新產品：印有「我不配打高端」6個大字的上衣，大酸「本單位特別推出適合各位低端人口穿在身上，彰顯自己沒有那麼充分資格打高端的服裝預購。」

朱學恒日前推出新產品，在胸口繡上「我不配打高端」，拒打高端疫苗。(圖翻攝自朱學恒臉書)

而今日宅神再度發文，表示他上次所貼出的「不打高端衣」受到台派勢力的討論，讓他忍不住又跑去找「知名設計師台獨吉娃娃」，做了一件向台派弱點致敬的T-shirt，充分彰顯台派這種叫人打國產，自己逃到美國打BNT的行動藝術。

朱學恒貼出的衣服上面標注著四個選項，分別是：我台派、我當兵、我納稅、我打高端。宅神大氣表示，這件衣服不跟台派們收版權費，並且絕對沒有任何暗示，歡迎台派們把它帶回去做給全家人穿。