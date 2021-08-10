70歲黃姓男子在桃園經營流動職業賭場，警方布線跟監，9日凌晨破門而入，查獲負責人及賭客共52人

70歲黃姓男子在桃園經營流動職業賭場，警方布線跟監，9日凌晨破門而入，查獲負責人及賭客共52人，因超過2級警戒室內50人規定，除查扣賭資、抽頭金47萬餘元、依賭博罪、社會秩序維護法送辦外，也依照傳染病防治法函送桃園市衛生局裁罰，金額預估近400萬元。

警方表示，桃園警察分局偵查隊日前接獲檢舉，黃姓男子於轄內經營流動職業賭場，為規避警方查緝，賭場2至3天就會變換地點。專案人員經長期布線跟監，掌握賭場位於中山路某透天厝，9日凌晨1時45分許，見大批賭客進入民宅聚賭，隨即以優勢警力破門而入。

警方查獲黃姓賭場負責人及51名賭客，查扣賭金43萬多元、抽頭金4萬5千多元，依賭博罪、社會秩序維護法移請桃園地檢署偵辦，另現場人數超過50人，已違反室內群聚規定，也依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰，全部裁罰金額近4百萬元。

警察局長陳國進昨日也偕同義勇刑警大隊長吳裕松、桃園警友辦事處主任簡寶鋐等一行人，頒發破案獎勵金，嘉勉專案小組同仁辛勞。