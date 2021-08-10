桃園市中壢警分局9日晚間6時接獲民眾報案自小客車遭竊，員警循線追查，在晚間9時許於大園區華興路發現30歲劉嫌駕駛該輛自小客車蹤跡，警方立即開啟警示燈鳴警報器尾隨在後，並通報線上警網攔截圍捕，劉男加快車速逃逸，過程中因為闖紅燈撞上另一位騎機車的許姓騎士，因為發生車禍車輛失控，他更因此棄車逃逸。

警網繼續攔捕劉男，雙方追逐數百公尺後順利將人逮捕，員警在劉男身上起獲二級毒品安非他命贓證物，許姓騎士則在送醫救治後無生命危險，全案依毒品、竊盜、過失傷害及公共危險等罪移送桃園地檢署偵辦。