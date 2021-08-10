台灣疫苗庫存量吃緊，高端表示，與政府簽訂的500萬劑採購合約將會在年底前提早交貨，高端今(10日)不畏大盤震盪走勢，股價開高走高，盤中一度來到297元，上漲19元，漲幅6.8%，帶動聯亞藥開低走高，漲逾1%。
全台疫苗荒，AZ、莫德納庫存吃緊，中央疫情指揮中心指揮官陳時中坦言情況告急，高端疫苗9日證實，目前到貨量已經有35萬劑，與政府簽訂的500萬劑採購合約，承諾在年底以前「提早」交貨完畢，而高端的提前交貨，可望稍微紓解國內疫苗荒。
高端將提前交貨，激勵股價開盤上漲4.5元，以282.5元開出，股價先拉回至280元，隨即往上一路衝高至297元，上漲19元，漲幅達6.8%；大股東基亞也開高走高，盤中一度報64.9元，漲逾2%，云辰也開高，但盤中一度落到平盤以下，後翻紅漲至27.2元，漲逾3%。
至於疫苗還在等待緊急使用授權(EUA)審查的聯亞生技旗下的聯亞藥早盤開低，以167元開出後，逐步往上走升，一度觸及172元，上漲2.74元，漲幅1.6%。
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