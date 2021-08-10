美國消費者技術協會(CTA)最新宣布，通用汽車(GM)主席兼首席執行官瑪麗·巴拉(Mary Barra)將在2022 CES展上發表開幕主題演講。Barra重返CES主題演講舞台，分享通用汽車對大規模採用電動汽車的願景。2022 CES展上，汽車行業將有創紀錄的增長，有來自交通和車輛技術行業的180多家公司已承諾參加此次展會，其中包括通用汽車、戴姆勒股份公司、菲斯克、圖靈汽車、Waymo等。

根據觀察，每年的CES展，都會為主題性的股票帶來利好，因此，電動車、車用電子等相關題材值得留意。台灣掛牌的電動車ETF包括：國泰智能電動車(00893)和富邦未來車(00895)。富邦未來車(00895)ETF將於8月12日正式掛牌上市。

富邦未來車ETF追蹤指數為「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，該基金經理人蔡宗勳表示，講到未來移動運輸的投資機會，一定不會少了電動車，但也絕對不會只有電動車。而講到電動車也一定不會少了特斯拉(TESLA)，但也絕對不會只有特斯拉。未來車代表電動汽車、自駕車、車用電池、共享汽車、共享出行、甚至是新型態的快速列車(如新式的高速鐵路)，故投資特色是捕捉在未來世界移動運輸科技與場景的相關投資機會，包括但不限於：電動車、電動車相關零組件、自動駕駛相關科技、電池與新能源技術及儲能技術、新交通運輸方式、共享運輸經濟等相關的投資機會。