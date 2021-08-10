台中西屯區昨（9日）發生一起驚悚搶案，1名剛出獄不久的48歲湯姓男子，當天下午佯裝前往國泰世華銀行中港分行開戶，卻趁機持美刀工挾持一名協助開戶的女行員，並大喊：「搶劫」，要求其中行員交出30萬元，現場一度出現多名行員、保全安撫湯男的緊張局面，所幸員警獲報後7分鐘之內趕抵現場，湯男見狀放下手中美工刀，乖乖就逮，湯男落網後供稱，因為想再回去吃牢飯才犯案，檢方偵訊後聲請羈押。這起銀行搶案驚悚畫面曝光，只見湯男不斷的說想要回去坐牢，被挾持的女行員則受到驚嚇小聲啜泣。

女行員遭挾持，其他行員與保全不斷安撫嫌犯情緒。（圖／翻攝自「記者爆料網」）。

這起搶案影片昨晚開始在LINE群組瘋傳，畫面中可以看到，湯男戴著口罩，右手持一把美工刀，環抱住女行員頸脖，現場包括保全及其他員工見狀，都緊張不敢靠近，但不斷對湯男說「你不要激動，先放開她」、「不要傷害她」、「放下刀子好好談談」，湯男則回覆「你們去報警，我要吃牢飯」、「你不要電我...我不會傷害她...」。

遭挾持的女行員則受到驚嚇小聲啜泣，銀行同事仍持續安撫湯男「放下刀子、不要激動、放開女行員」，當中有人問到「有什麼需要協助嗎?」湯男回答：「我想要搶劫30萬元！我真的不會傷害她」，其他顧客嚇得躲在一旁，警方獲報後約7分鐘趕到現場，湯男見警方才放開女行員，隨即被上銬帶回警局，這才結束這場驚魂記。

據警方調查，湯男因2019年8月間在清水慈雲宮大門口縱火，被台中地院判刑1年，直到本月4日才剛剛出獄，豈料9日下午到國泰世華銀行佯裝要開戶，進而持刀挾持女行員，落網竟供稱，為了想去吃牢飯才會行搶，訊後被警方依法送辦。