7旬林姓獨居老翁去年11月在租屋處放火企圖輕生，受不了高溫逃命沒死成，卻害行動不便的鄰居葬身火場。台北地院審結，10日依殺人罪判林翁19年徒刑，可上訴。

林翁去年11月3日上午因心情不好，在台北市萬華區環河南路一段租屋處燒衣服，想要一死了之，但因不耐高溫逃出，但火勢一發不可收拾，害同棟公寓的8旬老翁逃生不及嗆暈，送醫搶救1個月後仍宣告不治。

林翁在案發後投案自首，向警方表示「火是我放的」，自陳因為身體不好，才會企圖輕生，沒想到會害死鄰居。檢方後依公共危險、殺人罪嫌起訴林翁，林翁偵審期間均被羈押在看守所。

北院日前開庭，死者遺孀表示丈夫癱瘓後，除了出門看醫生，幾乎都在家休養，不可能自行逃生，根本是含冤而死；林翁則反駁，指死者偶爾會跟鄰居打牌，仍有行動能力，放火後他沒房子住，也感到難過和後悔，但沒錢賠償，只能進去關。

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