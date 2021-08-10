大陸《環球時報》10日報導，中俄「西部．聯合─2021」演習已於9日在寧夏青銅峽合同戰術訓練基地啟動，這是新冠疫情爆發以來，中國境內首次大規模中外聯演聯訓活動，也是首次邀請俄羅斯軍隊進入內陸腹地寧夏演習。大陸學者指出，中俄不會結成軍事同盟，兩國合作是多領域全方位，不是西方國家喜歡搞的那種「小圈子」，中俄不僅是背靠背互相支持，而且肩並肩緊密合作。

《環球時報》報導，軍事專家宋忠平指出，這次軍演亮點很多，比如由殲-20、殲-11、殲-16等飛機組成的6個空軍航空兵梯隊壓軸亮相，俄方也派出蘇-30戰機，說明中俄雙方高度重視這次聯合軍演，也希望藉由展示這種精銳力量，表明雙方共同維護地區和平與穩定的決心。

報導稱，一名不透露姓名的軍事專家表示，這是俄羅斯軍隊首次進入位於寧夏的合同戰術訓練基地參加演習，表明中俄兩軍之間的信任達到前所未有的高度。此前，在上合組織「和平使命-2014」軍演期間，俄軍曾赴內蒙古自治區的朱日和訓練基地參演。

這名軍事專家稱，這是中俄兩國軍事協作關係深化的又一體現。在疫情期間組織融合度高的聯演是非常困難的，中俄兩軍依舊保持正常的年度軍事演習，這表明增強兩軍協同能力是非常必要的。同時，在疫情期間組織聯演也能夠提高兩軍在特殊情況下協同合作應對地區和國際挑戰的能力。體現出中俄高度政治互信。

俄羅斯《記者真理報》引述俄軍事專家佩倫吉耶夫的話報導，這次中俄聯合軍演選在美國及北約部隊倉促決定撤出阿富汗之際，選址在寧夏，目標非常明確，是為了打擊恐怖主義、極端主義和分裂主義等「三股勢力」，維護地區穩定。

宋忠平指出，當前阿富汗局勢比較混亂。美國和北約軍隊倉促撤離後，阿富汗局勢會出現進一步動盪，對周邊國家安全將帶來嚴重威脅。此外，阿富汗局勢一旦混亂，「三股勢力」會趁機作亂，也會危及本地區國家的和平與穩定。同時，這次聯合軍演也是在提醒某些域外國家，不要試圖攪亂整個中亞地區的局勢。

「想將俄羅斯從中國身邊撬走是白費力氣」，《華盛頓郵報》刊登美國前駐俄大使麥克福爾文章稱，美國一些人把拉攏俄羅斯來制衡中國看成「拜登政府的首要戰略」。然而，相比之下，今天中俄在經濟、安全和意識形態上的聯繫，比以往更緊密。在普丁看來，北京是更可靠的夥伴，而拜登和未來的美國總統不值得這種信任。

文章稱，聯俄反華這種冷戰老套路今天已經沒用了，哪怕美國用這個套路，也很難像上世紀冷戰時期那麼奏效。