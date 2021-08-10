據《星條旗報》報導，美陸戰隊宣布，未來兩年內陸戰隊體能鑑測將持續腹部力量測驗的2項重要改革；也就是2023年正式廢除捲腹，改以棒式為腹核心力量鑑測項目，並調整棒式的滿百與及格時間。事實上，陸戰隊早就在2020年宣布將「體適能鑑測」(PFT)的捲腹，改為捲腹與棒式二擇一，如今只是正式揮別腰椎殺手，避免官兵下背受傷。

陸戰隊在聲明解釋，棒式不僅大幅減低下背與腰椎的受傷風險，其徵召的核心肌群更是捲腹的近2倍，因而成為測試腹部耐力的絕佳選項。甚至，「隨著核心力量的增強，陸戰隊官兵可減少進行諸如長行軍、搬重物與低姿爬行等功能性任務時，身體的受傷風險與疲勞程度」。

陸戰隊表示，這項變革將於2023年正式實行。提前兩年公告的目的，在於讓官兵有時間進行訓練。畢竟，2020年來陸戰隊作法是允許捲腹與棒式二擇一。

陸戰隊訓練與教育司令部（TECOM）指出，「官兵很快地就能在陸戰隊體能網頁，看到訓練圖解資訊和棒式訓練計畫」。

作為等長訓練的一種，棒式於2020年成為PFT鑑測項目之一，並維持二選一的做法直到2022年；不過，及格與滿百的時間會有所調整。到2023年，則取消捲腹強制測驗棒式。

聲明強調，「研究顯示不論是仰臥起坐還是捲腹，在雙腳受限制的情況下進行這兩項動作，將明顯的啟動髖曲肌；但這將增加受傷風險，包括下背痛」。

此外，棒式的及格與滿百時間也會有所調整。棒式的滿百時間將由原本的4分20秒，縮短為3分45秒；最低標時間將由原本的7秒，上調為1分10秒。

無獨有偶，空軍也在本月稍早宣布下個年度起，棒式將成為年度體能鑑測的選項之一。至於海軍，則在2021年3月起，讓「體能戰備鑑測」(PRT)的2分鐘仰臥起坐走入歷史，取而代之的是一句不同年齡設下不同標準的棒式。

海軍在聲明中直接表示，「讓脊椎重複屈曲的運動，跟戰場動作需求一點都沒有關係；此外，仰臥起坐不只傷害下背，更不具挑戰性。在船艦上85%的推、拉、舉與負重任務，都需要功能性訓練。但是，仰臥起坐顯然不能滿足此一需求。

至於陸軍，早就在「陸軍戰鬥體適能」(ACFT)廢除仰臥起坐，改測懸垂舉腿；不過，由於懸垂舉腿成為大魔王，大多數官兵都鎩羽於此一項目，讓陸軍於2021年3月宣布，「ACFT3.0」將效法陸戰隊作法，讓棒式永久成為懸垂舉腿的替代方案。

不過，陸軍強調懸垂舉腿仍然是核心力量的主要鑑測項目，因為它更符合健康幫助、現實世界的實用性與戰場的需求。