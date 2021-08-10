臺灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），蔡英文總統日前接受專訪表示，現在我們正在檢討國家整體的經貿政策，盤點可調整管制的領域。政治上的阻礙是可以預見的。「若日本願意持續給予臺灣支持，我們會非常地感謝」。

蔡英文日前以視訊方式接受日本「文藝春秋」月刊專訪，針對爭取CPTPP議題，蔡英文表示，臺灣從很早之前，就開始為加入CPTPP進行準備。CPTPP是區域的自由貿易協定，對貿易自由化的要求門檻也非常高。

她說，現在我們正在檢討國家整體的經貿政策，盤點可調整管制的領域，需要更加完備的法規，並隨時進行滾動式檢討。相信臺灣實際加入CPTPP的時候，將對整體架構帶來許多利益。

不過蔡英文也強調，政治上的阻礙是可以預見的。要加入CPTPP，必須獲得所有加盟會員國的承認，但其中也有與臺灣沒有外交關係的國家。「在要求加入的過程中該如何獲得這些國家的支持，是我認為目前最重要的課題」。

她說，很幸運的是，包含日本在內，很多與臺灣關係密切的國家，對臺灣參加表達歡迎之意。今後，為了讓臺灣加入，「若日本願意持續給予臺灣支持，我們會非常地感謝」。

至於10年後想要臺灣成為什麼樣的國家？蔡英文強調，第一，尊重民主、人權，平等的社會；第二，促進區域和平與安全的國家；第三，即使遭遇許多困難與挑戰，臺灣依然能毅然地生存，成為受到世界人們認同的典範。

針對台日關係，她表示，臺灣與日本長期以來建立起良好之關係，在貿易投資及人員往來等各項領域上，形成緊密的夥伴關係，兩國人民間有非常深厚的情感。回顧臺日關係的歷史，當一方遭遇到困難時，另一方即迅速地伸出溫暖的援手，這正是所謂的「患難見真情」。未來，臺灣也會以各種方式協助其他國家等，回饋給國際社會。

她說，日本與臺灣皆為民主國家，今後也應在共享相同價值觀下，加強合作。而彼此關懷、相互扶持的「善的循環」非常重要，「今後我想要將這種關係傳承給下一世代」。