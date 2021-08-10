PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

疫情重創國內民生經濟，行政院擬延續去年3倍券經驗推出「5倍券」力求振興，院長蘇貞昌更屢次強調「發現金會存起來」，引發多位民進黨立委與大批民眾反彈。網友翻出2008年總統蔡英文曾在臉書發文，痛批前總統馬英九的消費券政策，不僅成本高、時間長、漏洞多更會造成排擠效應，遠不及直接退稅、補貼弱勢與直接發現金還有效。對此，網友紛紛留言「時空背景不同」，諷刺蔡政府的昨是今非。

蔡英文2008年曾在臉書發文指出，發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，還牽涉防偽、以券變現等亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給民眾現金更加快速有效。蔡更痛批消費券，將小吃攤與傳統市場排除在外，使鄉村地區民眾使用不便，無法嘉惠弱勢者更具排擠效應，顯然是「台北冷氣房」中的決策。

對此，網友質疑：「總之我是信了當年的最強在野黨民進黨。怎麼全民執政之後，當年的主張通通不見了，反而模仿起當年自己批判的敵對政黨主張？協尋2008年民進黨主席蔡英文。」

此文在PTT論壇引發熱烈回響，網友紛紛留言：「時空背景不同啦！」「沒事兒，反正時空背景不同，萬用解」、「時空背景一樣？執政黨一樣？」「時空背景不同之術，效正回歸啦」、「就講了時空背景不同」、「這個去年就吵過了又怎樣？反正就時空背景不同，誰叫人民要選一個只會選舉的？」