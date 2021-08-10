美中兩國美東時間9日在聯合國安理會就海上安全問題舉行的線上會議上進行了激烈交鋒。美國國務卿布林肯不點名的批評了中國在南海的霸凌行為，並警告聯合國安理會，在這裡爆發的衝突「將對安全和商業產生嚴重的全球後果」。中國代表戴兵強硬回擊稱，美國是南海的域外國家，沒資格在南海問題上說三道四。

★布林肯暗批中國：在南海採取「挑釁行動」，恐嚇和霸凌其他國家合法獲取其海洋資源

美國之音報導，布林肯在會上談到了「我們看到海上規則和原則受到威脅的一些關鍵領域」，不點名的批評中國在南海採取「挑釁行動」。

布林肯說：「我們看到了海上船隻之間的危險相遇以及為推進非法海洋聲索而採取的挑釁行動。」華盛頓對「恐嚇和霸凌其他國家合法獲取其海洋資源」的行為感到關切。

「在南海或任何海洋上的衝突都將對安全和商業產生嚴重的全球後果」，布林肯在會上說，「當一個國家沒有因忽視這些規則而面臨後果時，就會在各地加劇有錯不罰和不穩定。」

布林肯表示，所有國家都有責任捍衛他們都同意遵守的和平解決海洋爭端的規則，而不僅僅是對南海的島嶼和水域宣稱擁有主權的國家。

★中國代表：美國作為域外國家動輒把先進艦機開進南海，是對南海穩定最大的威脅

針對布林肯的發言，據新華社報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵痛斥，「美國作為域外國家動輒把先進艦機開進南海，肆意挑釁，公開在地區國家間挑撥離間，是對南海穩定最大的威脅，美國沒有資格在南海問題上說三道四。」

戴兵表示，安理會不是討論南海問題的合適場所。美國在發言中提到南海問題，中方堅決反對。

「當前，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢保持總體穩定，各國依據國際法享有航行和飛越自由。」戴兵表示，中國和東盟各國致力於全面有效落實《南海各方行為宣言》，力爭早日達成「南海行為準則」。「我們有決心、有能力維護好南海和平穩定。」

戴兵譏諷，「美國自己不加入《聯合國海洋法公約》，卻以公約法官自居，對別國指手畫腳，橫加干涉，在海洋問題上毫無可信度。美國在安理會炒作南海仲裁案，完全是政治企圖。」他強調，南海仲裁案仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理；在事實認定和法律適用上有明顯錯誤，其所作裁決是無效的，沒有任何拘束力。

戴兵表示，維護海上安全對促進世界和平穩定與發展繁榮具有重要意義。當前，新冠疫情仍在全球肆虐，地區衝突有增無減，海盜襲擊、海上武裝搶劫、海上毒品和武器走私、海上人口販運等犯罪活動猖獗，進一步加劇有關地區的不穩定性。

戴兵指出，中國高度重視海上安全，一貫倡導互利合作共贏的海洋共同安全觀，致力於營造平等互信、公平正義、共建共享的海上安全格局。圍繞會議主題，戴兵還強調4點：海上安全合作應秉持海洋命運共同體理念、遵守國際法、服務沿岸國家經濟社會發展、繼續聚焦打擊海盜活動。

印度總理莫迪主持了這次會議。印度目前是由15個國家組成的安理會的輪值主席國。

南海已成為中美緊張關係的諸多導火線之一。中國聲稱對與越南、馬來西亞、文萊、印度尼西亞和菲律賓的專屬經濟區重疊的南中國海大片區域擁有主權。每年有數兆美元的貿易通過這條水道，這裡還有豐富的漁場和天然氣田。但華盛頓拒絕接受北京對這一資源豐富的海域提出的美方所說的非法領土主張。

國際仲裁庭五年前針對菲律賓就中國的南海主權主張提出的訴訟作出仲裁。那項仲裁認定中國對這一海域範圍廣闊的九段線海權主張不符合國際法。2020年7月13日，時任美國國務卿蓬佩奧發表聲明，明確宣佈美方認為北京提出的涵蓋南海大部分海域的海洋資源權利聲索「完全不合法」，並譴責北京使用「強權即公理」的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。

拜登政府延續了上屆政府的南海政策。2021年7月11日，即國際仲裁庭就南中國海問題做出裁決五週年之際，布林肯國務卿發表聲明，重申北京對南中國海的大部分主權聲索不合法。

布林肯8月4日出席第11屆東亞峰會外長會議時，強調了東盟在美國的自由與開放印太地區願景中扮演的中心角色，並強調美國拒絕接受中國在南海的非法海洋權利主張。