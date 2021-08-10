政府推動「2030雙語國家政策」發展藍圖，深耕教育產業超過20年的乂迪生(7452)與金鑫教育合作，透過資策會數位教育研究所輔導，整合線下線上學習資源，共同打造中台灣最大數位學習基地「Come to Learn數位學習中心」，提供全方位教育學習平台「愛學館K12數位學習系統」、「Hi家教17種線上外語課程體驗館」、「外語學習社交圈活動」以及「菲律賓師資教學體驗」。

乂迪生今年4月登錄興櫃市場，透過資策會數位教育研究所創新產業輔導，即將承接位於台中公益路Come to Learn數位學習中心。乂迪生董事長廖本昌表示，Come to Learn是教研所推廣數位教育的展示中心，今後功成身退由乂迪生接手，將繼續做為推廣數位學習的重要基地，之後會提供愛學館的數位及真人家教、17種線上外語課程的體驗、實體菲律賓老師的一對一教學及外語交流社群活動以及普思的檢定服務。

金鑫教育旗下愛學館數位學習中心透過學習四心法「學、輔、問、練」，找出學生學習弱點。採用「數位教學領導品牌學習王系統」，網羅全台補教名師授課，全新打造教學內容，並涵蓋最新108課綱，針對學生狀況規畫個別強化課程，專屬教練在旁激勵指導。

英國文化協會考試發展策略長鍾宜君指出，台灣每年超過100萬人次參與各項英語檢定考試，為了協助台灣學生與國際接軌，除了留學導向的雅思、托福之外，源自於英國文化協會British Council獨家研發專業考試測評，以生活應用英語與108課綱的精神同樣著重素養的檢核，符合各階段學習者需求為主軸的「Aptis普思國際英語檢定」，自2012年起已通行全球85個國家，台灣學生取得「Aptis普思國際英語檢定」證照後，可於多元學習表現中語言證照類別登錄代碼，豐富多元學習歷程。為了擴大服務台灣考生，提供更加便利的考場選擇，全台灣12間愛學館也將正式成為「Aptis普思國際英語檢定」官方授權考試中心。