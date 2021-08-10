目前，由於印尼新冠疫情非齊頭式抑制，例如首都雅加達降溫，但其它區域卻有升溫跡象，因此，當地政府表示，為求謹慎決定對人口較多的爪哇島和峇里島社交限制禁令，再延長實施1星期至16日，但在其它26個區域會稍稍鬆綁。

印尼是在亞洲地區新冠病毒重災戶之一，中央政府從疫情緊張的7月，就開始緊縮規定，包括印尼民眾不能擅自離開自己地方等，以防高傳染性的Delta變種病毒在各島嶼間流竄。

9日晚間，印尼政府宣布，購物中心人流將縮至平日的25%。不過，需打過新冠疫苗的民眾才能進去，且需出示電子裝置內的APP以茲證明。目前，兒童與老人則不在此限。

印尼政府指出，不管有沒有配戴口罩，新冠疫苗接種程度將影響民眾依循不同規範，例如在旅遊與教育方面等。

據悉，爪哇島和巴厘島以外地區社交限制，將延長至23日，因8月迄今新病例增加1.2%。同時，雖然以上這兩個地方目前減少27%病例，不過因為是人口密集區，故還要再緩1星期才可能解封。

根據印尼官方數據，雅加達疫情高峰期7月12日時，有近1.5萬人染疫，但到了8月9日大減至727病例。同時，也紓解醫療能量，因首都圈的病床使用率，從高達9成降至約4成左右。

印尼政府也調查，在東部大島蘇拉威西島上的第5大城市哥倫打洛，新冠重症患者病床使用率已超過9成，而在西部大島蘇門答臘島上，有地區只剩不到兩成病床可供治療。至於在亞洲第1大島婆羅洲島內的東加里曼丹，染疫者已從6月第2周的922位，飆升至8月第一周的1.21萬例。