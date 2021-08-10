MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股力士(4923)7月合併營收為1.002億元，月成長0.1%、較去年同期成長98.07%，累計前7月合併營收達6.39億元，較去年同期成長112.85%。

力士表示，受惠於居家辦公、遠距教學等宅經濟商機，帶動電腦及筆電應用領域的客戶對於公司MOSFET產品的拉貨力道穩健，加上新產品出貨成長，是推升公司單月營收遞出連續兩個月站穩億元大關的主要原因。

力士目前積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能，以及尋找更多全球各地合作的封測廠，以期助力今年整體營運保持良好的成長動能。

展望2021年下半年，力士表示，下半年進入MOSFET傳統產業旺季，有機會帶動公司整體營運持續站穩高峰，以目前力士在手訂單排程已至今年年底，除了既有訂單出貨暢旺外，公司優化目前MOSFET技術專利而推出新一代ETG專利系列MOSFET產品，亦在國際筆電大廠對於充電變壓器(Adapter)需求拉升帶動下，出貨表現逐步增溫，推進公司來自電源領域的營收比重持續增加，分散客戶產業風險，也隨著產品結構持續優化，精進公司整體毛利率與獲利表現。