1.華邦電(2344)：7月營收再創高，看好Q3記憶體續漲，盤初股價漲逾1%，收復月線。

2.世界(5347)：7月營收創新高，Q3展望樂觀、毛利率估暴衝，股價開高漲約1%，但上檔壓力沉重。

3.燁輝(2023)：7月營收84.64億元、年增107.49%，加上外資連日買超，盤初股價逆漲逾2%，站回5日線上。

4.三陽工業(2206)：昨外資轉買超124張，帶動盤初股價逆勢彈升逾1%。

5.橘子(6180)：集團7月營收月增53%、年增37%，盤初股價逆漲近1.5%，5日線、月線、季線一次到手。

6.聯合再生(3576)：H1每股虧0.5元，H2拚獲利，早盤翻紅穩局面，一度觸及21.3元。

7.長榮(2603)：7月營收跳高至458億元，年增率創史上新高達168.52%，股價上漲逾2.5%。

8.台驊投控(2636)：Q2海賺，上半年EPS達16.75元，晨盤力漲逾4%。

9.同欣電(6271)：上月營收創高，Q3續戰新高，盤初一度上攻逾3%。

10.萬海(2615)：上半年獲利賺贏過去10年總和，股價上漲逾2%。

11.明基材(8215)：不畏外資轉賣超，投信連4日相挺，晨盤股價續漲近5.5%。

12.漢唐(2404)：市場看好台積美國廠大單勝券在握，早盤逆揚走高逾2%，突破5日、10日線，下一關看月線。

13.朋億(6613)：半年報傳佳音，7月營收寫歷年同月佳績，多方重拾動能，拚回150元。

14.愛之味(1217)：中元採購旺季，股價有撐，戰勝大盤走高。

15.弘裕(1474)：7月合併營收3.19億元年增31.87%，買盤進場布局，走高2%。

16.合勤控(3704)：H1每股盈餘1.12元，觸底揚升逾5%，戰勝5日、10日線。

17.仁寶(2324)：7月營收站上千億，今年來單月次高，早盤收復短均。

18.康普(4739)：電池材料需求正向，H2營運可期，早盤觸及127元、站回月線。

19.益安(6499)：H1每股大賺35.73元，激勵早盤跳空漲停，惟大盤下挫，其漲幅收斂至約3%。

20.美琪瑪(4721)：7月營收年增175.44%，今早人氣爆衝，股價跳空漲停開出。

21.聚積(3527)：7月營收3.63億元，年增213.46%，創新高，早盤股價觸及漲停，躍過5日線。

22.聚隆(1466)：7月營收年增60.48%，盤初一度強彈至19.2元，收復5日線。(編輯整理：李慧蘭)