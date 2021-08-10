Delta變異株來勢洶洶，在國外掀起新一波疫情，許多廠牌的疫苗都對Delta病毒的保護力變差，胸腔科醫師蘇一峰表示，他支持台灣發展國產疫苗，但高端仍要解決遇到變種病毒保護力差的問題，相關的數字很重要。畢竟大家都希望疫苗製程與上市要接受仔細把關，會嫌貨的才是買貨人。

蘇一峰昨在臉書發文表示，他支持台灣發展國產疫苗，但仍要客觀地說「高端疫苗目前看起來，還有幾個重要的問題須處理」，因為緊急使用授權（EUA）會議中的專家認為高端對於巴西Beta變異株、印度Delta變異株的保護力差，這是很重要的問題之一。

蘇一峰指出，Delta變種病毒肆虐至今，全世界許多個國家再傳疫情，而這是打高端疫苗必須要面對的問題之一，國外廠牌的疫苗也都對Delta的保護力效果變差，因此高端的這項數字很重要。

蘇一峰透露，他很希望國產疫苗可以越來越好，因為目前全世界的疫苗都很搶手，國產疫苗真的是戰略物資，為了國產疫苗更好，不少人當然希望疫苗製程與上市接受仔細的把關，而且完成完整的三期試驗會更好，畢竟會嫌貨才是買貨人。「支持國產疫苗的發展，但也希望相關資料是越完整越好。」

另有網友留言指出，說要完成完整臨床三期試驗，根本是不折不扣的風涼話，目前沒有任何疫苗符合這個資格，全世界已經因為疫情死了很多人，而Delta變異株恐會帶走更多寶貴的生命，竟然連負責救人的醫師都建議再等等會更好。

對此，蘇一峰則說，現在世界上有好幾個疫苗都已經完成三期研究上市了，如今台灣疫苗想要擠上去，就必須要有足夠的優點不是嗎？