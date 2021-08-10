35歲女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉孔和G罩杯上圍，人氣扶搖直上，卻在去年爆出分手特斯拉男及一連串風波，對此她8日發文證實去年確實過著像地獄般的生活，被男友、朋友雙重背叛，又得面對網友的酸言酸語。

熊熊在社群平台罕PO自我剖白的長文，表示國中畢業後因不愛念書，家中又沒特別寬裕，選擇半工半讀唸美容美髮科，結束建教合作後到處打工，因緣際會進入演藝圈，朋友告訴她如果成名，可能可以幫助自己做生意，早日實現夢想。

想不到17歲誤交損友，簽錯合約，接著談戀愛，26歲正式出道，創業、投資一路跌跌撞撞，去年更慘烈，熊熊形容像地獄一般的日子，「男友、朋友的背叛、朋友的離開、失去工作、還要面對酸民的霸凌、賀爾蒙失調、投資失敗、各種狗屁倒灶，腦補抹黑一次爆發，真沒一件好事。」

今年熊熊參加博恩的現場節目《炎上BURN》，才覺得自己像從地獄爬回來，正視失敗、內心瘡疤、脆弱和心之所向，面對未來，熊熊沒改變過做生意的夢想，也想結婚生子，當個有用的好人，有能力幫助到身旁的人；儘管現在還沒有成功，但熊熊認為已在夢想的路上前進，且對團隊很有信心。

閨密賴薇如看完，忍不住留言鼓舞：「善良的人總是會有好報的！！恭喜你浴火重生了！！」辣模愛語莎也給予溫暖的關心：「我們身處世界不完美，但我們可以把生活活得漂亮，別忘了還有這妹妹永遠在背後追著你以防你跌倒，脫韁野馬害我跑得很喘」熊熊心有餘悸地回：「我也跌怕了」。