有民眾在臉書《爆料公社》發文質疑友人的豪宅疑槍擊案，警方只以「毀損罪」偵辦。（摘自《爆料公社》／盧金足台中傳真）

七期豪宅疑遭槍擊以毀損罪偵辦？中市警初步排除火藥槍涉案

台中市七期一間豪宅主臥室疑遭槍擊，民眾抱怨警方竟只以「毀損罪」偵辦，質疑抓不到嫌疑人未破案才大案小報，警察局第六分局10日表示，警方獲報民眾住家窗戶疑遭破壞毀損，由鑑識人員到場進行採證，經檢視玻璃呈圓形碎裂痕跡，未貫穿該面玻璃，圓形凹痕大小與彈珠相似，初步排除為火藥子彈造成，已成立專案小組積極追查中。

民眾在臉書不公開社團《爆料公社》發文指出，「台中友人七期豪宅主臥室遭槍擊，警方竟只以「毀損罪」偵辦，而非以槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪偵辦！莫非真如坊間流傳：抓不到嫌疑人未破案，通常大案小報，破案抓到嫌疑人，通常小案大報…」

台中市警察局第六分局市政所副所長洪大倫表示，8日晚上十時許獲報，西屯區市政北一路某大樓9樓住戶窗戶疑遭惡意破壞，警方立即出動鑑識小組到場採證，並積極追查嫌犯到案，絕不容許不法行為挑戰公權力。

警方獲報民眾住家窗戶疑遭破壞毀損，立即由鑑識人員到場進行採證，經檢視玻璃呈圓形碎裂痕跡，未貫穿該面玻璃，圓形凹痕大小與彈珠相似，初步排除為火藥子彈造成。

警方指出，已成立專案小組積極追查中，查獲後會測試作案槍枝是否具有殺傷力，如擊發動能超過20焦耳，則依槍砲彈藥刀械管制條例嚴辦。

警第六分局分局長吳耀南強調，民眾切勿藉故生端，警方絕不允許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心生活環境為先。