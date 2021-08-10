高端與友邦巴拉圭國立亞松森大學醫學院日前簽署備忘錄，在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，不過台北市議員張斯綱在臉書踢爆，7月9號亞松森大學醫學院發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」。外交部今天表示，經我國駐巴拉圭大使館提醒後，亞松森大學醫學院已更正為「La República de China (Taiwán )」。

外交部指出，巴拉圭國立亞松森大學醫學院年7月9日曾發布新聞稿，說明該院與來自台灣的高端疫苗公司合作，將在巴國衛福部嚴格監督下進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗第三期試驗。亞松森大學在上述所發布的新聞稿中將我國國名簡稱為「中國-台灣（China-Taiwán）」，我國駐巴拉圭大使館已提醒亞松森大學醫學院正確使用我國正式完整國名，以免引起外界不必要的誤解。亞松森大學醫學院已於當地時間本8月9日更正為「La República de China (Taiwán )」。

外交部強調，我國疫苗公司與友邦學術機構進行國際醫衛合作，廣受巴拉圭各界的重視；巴拉圭一向明瞭台灣與中國的不同，並無刻意矮化我國地位的意圖。外交部再次強調，外交工作無涉黨派，籲請各界人士共同支持政府及民間企業拓展外交及與友邦進行的合作。