台灣汽車金融龍頭-和潤企業第二季財報出爐，受惠於數位轉型、分期產品差異化，上半年營收、獲利、保有資產皆刷新同期新高紀錄。

和潤第2季合併稅後淨利7.23億元，年增17.9％。累計上半年合併營收83.59億元，年增20.3％，合併稅後淨利16.26億元，年增29.1％，每股盈餘（EPS）2.87元，年增23.7％，合併保有資產達1780億元，年增24.4％。

和潤董事長劉源森表示，和潤近三年營運大幅成長，也於2019年完成上市掛牌，成為市值400多億元的企業，未來三年在業務面、管理面將設立四大目標：發展多元產品，挑戰全方位領先；擴大事業版圖，加速海外市場；數位科技活用及創新服務；加速及擴大人才培育。

以營運地區別來看，和潤在台灣、大陸地區累計獲利分別較去年成長15.7％，111.9％。在疫情嚴峻時期，和潤企業靠著數位轉型、分期產品差異化，讓獲利逆勢成長。

和潤同時公布7月合併營收14.27億，為歷史第三高，年增13.61％，累計前7個月合併營收97.86億，年增19.29％，皆有雙位數成長。