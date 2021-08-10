外送員潘秉侑今年5月間因與40歲越南籍黎姓按摩女發生糾紛，竟亂刀砍殺黎姓按摩女19刀死亡。潘嫌供稱，2人性交易後，死者還泡麵給他吃，他不滿對方呼他巴掌，要求對方拿錢出來，他拿刀只是想嚇嚇死者，並非故意要殺人，事後只拿走幾千元現金及手機，但臺北地檢署發現死者光是脖子就有17道傷口，脖子幾乎被砍斷，甚至臟器嚴重受損，不採信潘嫌說法，10日依強盜殺人罪起訴潘男。

警方調查，在北市林森北路大樓租屋做個人按摩工作室的黎女，5月12日上午被男友發現身中十多刀、陳屍屋內浴室，脖子刀傷更長達20公分，血跡噴濺天花板，死狀悽慘。警方12日晚間逮捕擔任外送員的潘嫌潘秉侑。

警方調查，36歲潘嫌11日晚間8時許到黎女的個人工作室，涉嫌持事先在雜貨店買的水果刀行兇，將黎女拖進浴室，砍殺19刀。

黎女氣絕後，潘還劫走黎的小錢包、黃金手鍊與iphone手機，神色自若搭電梯下樓，騎乘後座掛有foodpanda外送箱的機車離去。黎女男友昨上午至其住處找人，驚見女友被「宰殺」，血跡甚至噴濺到天花板，但因距死亡時間12小時，血跡已乾涸。

至於潘嫌殺人後，仍如常跑外送，12日下午2時在忠孝東路五段出車禍受傷，車子送回新北市修理。

據指出，潘嫌原本在孩子與媽媽面前，矢口否認涉案，警方曉以大義，潘嫌被突破心防承認殺人。至於關鍵兇刀，他供稱丟棄在羅斯福路三段的公共垃圾桶。

據了解，潘嫌向警方供稱，2人11日晚間以2000元性交易後，死者煮泡麵給他吃，但性交易前後，死者不知何故呼了他2巴掌，他飽餐後愈想愈氣，趁死者去浴室時亂刀砍殺，忘記砍了幾刀，最後偷走財物逃逸。

檢警相驗死者遺體，因死者掙扎反抗，潘嫌殺紅眼砍了19刀，自己手指也被劃傷，離開前曾稍事清洗現場血跡，檢方訊後聲押潘嫌獲準。

據了解，潘嫌被捕時曾哭喊：「我的2個女兒怎麼辦？」透露因與妻子離異後，今年女兒沒過母親節，如今犯下殺人重罪，難逃法律制裁，2個女兒才只有3、5歲，媽媽又年邁，不知如何是好。但警方痛斥他亂刀割喉殺人，手段兇殘，現在說這些，已經太遲了。