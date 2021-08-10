經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)股東會通過配息約4.86元、配股約0.5元，今（10）日以141元參考價除權息交易。由於營運已谷底反彈，下半年可望逐季回升，股價開高後勁揚6.03％至149.5元，填權息約70.83％，於填權息路上穩健前行。

柏文因疫情三級警戒，所有品牌據點自5月15日暫停營業衝擊，2021年第二季歸屬母公司稅後虧損0.89億元、每股虧損（EPS）1.21元，雙創歷年新低。合計上半年歸屬母公司稅後淨利79.1萬元、仍年減達99.52％，每股盈餘0.01元，亦雙創同期新低。

隨著指揮中心7月8日宣布微解封，柏文旗下「健身工廠」除雲林縣及高雄市外的38處據點，於7月13日在執行高強度防疫措施下恢復營業，「健身工廠」雲林縣及高雄市共13處據點及其他品牌，則於7月27日恢復營業，使柏文營運在落底後逐步回升。

在營業據點陸續恢復營運下，柏文7月自結合併營收0.54億元，雖較去年同期3.25億元大減83.32％、但較6月64萬元新低跳增近83.85倍，自谷底顯著回升。累計前7月合併營收14.44億元、較去年同期20.32億元減少28.92％，為近4年同期低點。

展望後市，柏文對台灣防疫作為及健身產業前景仍具充分信心，強調保持規律運動有助增強抵抗力，將身心調整到最佳狀態，並引據歐美多起研究報告，指出健身房並非病毒傳播主要場域，病例僅占疫情極小部分，只要最好正確防疫措施，反能增進身體健康與抵抗力。

對此，柏文對旗下據點執行高強度防疫措施，要求會員確實執行實聯制與手部消毒、全程配戴口罩、保持社交距離及器材間隔使用。所有員工配戴口罩、護目鏡，私人教練每周進行抗原快篩，去年導入的進場人臉辨識系統，亦升級為戴口罩也能辨識入場。

同時，柏文對台灣防疫作為及健身產業前景仍具充分信心，除了利用停業期間改善既有據點設備、增設新器材外，既定的展店計畫進度亦維持不變，至11月每個月均有1～2處「健身工廠」新據點開業營運，為營運持續增添成長動能，下半年營運可望觸底後逐季回升。