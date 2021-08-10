第五批莫德納疫苗9.96萬劑前天抵達桃園機場，衛福部長陳時中表示「數量很少」，因此這批疫苗的施打對象還尚未定案，對此，藍委鄭麗文表示，即使有新的自購莫德納抵台，近6成人民仍等不到第一劑預約通知，這可看出最根本的問題，就是蔡政府的國際疫苗就是買太少也來太少，但政府不急著解決疫苗不夠問題，卻急著要讓人民施打國產疫苗，讓她不禁痛批：國產疫苗是黨產疫苗嗎？

鄭麗文今（10日）在臉書發文表示，指揮中心日前宣布「第五輪莫德納打完，第六輪就要開打高端」，但高端疫苗仍遭外界諸多質疑，就急著要讓人民施打，這樣完全護航的疫苗政策，更讓人高度懷疑蔡政府是否想間接迫使人民接受高端疫苗？

雖然目前疫情降到二級，鄭麗文指出，但現在Delta病毒持續擴散，多國疫情再起，面對來勢洶洶的Delta病毒，蔡政府不是想要積極的解決疫苗不夠、高端疫苗保護力和副作用等問題，而是大搞認知作戰，側翼、網軍、內宣一條鞭，企圖道德綁架民眾，指責所有對於高端疫苗提出質疑的人，通通都是居心叵測、不健康。

鄭麗文直言，如果未來疫情持續，而蔡政府採購的國際疫苗又遲遲不到貨，那未做三期試驗、批准的四個批號未連續、又未獲WHO緊急授權的高端疫苗，是不是就會成為多數人民不認同卻又不得不接受的唯一選擇？