日本關東地區今天因焚風等原因氣溫急速上升，埼玉縣熊谷市最高溫恐達攝氏40度；另一方面，第9號颱風盧碧轉為低氣壓後，對北日本帶來豪雨，24小時累積雨量將達300毫米。

日本民間氣象公司Weather Map指出，關東地區今天因上空的暖空氣、強烈日照與焚風等因素，預料在大範圍地區將造成今年至今最熱的酷暑。

預測熊谷市今天最高氣溫將達攝氏40度、埼玉市與前橋市達39度，東京都心與甲府市也將達37度；因是可能造成生命危險的高溫，呼籲民眾盡可能待在室內，適時使用冷氣與補充水分。

另外，颱風盧碧轉變為低氣壓後，今天上午將通過東北地區，對北陸地區與北日本帶來大雷雨。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，特別是北海道南部與青森縣，預測24小時累積雨量將高達300毫米，呼籲嚴防土石災害、淹水、河川氾濫、暴風與大浪等災情。

青森縣七戶町今天上午因町內的中野川氾濫，對部分地區發布第5級的最高警戒等級「緊急安全確保」，要求96個家庭共225人立即避難。