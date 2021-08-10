行政院堅持以「振興券」替代發現金引爆民怨，民眾黨今召開記者會指出，「五倍券」概念提出後，連執政黨立委都跳出來質疑，直指「現金卡好用」；但行政院長蘇貞昌卻無視民間反彈，更迴避去年三倍券效益難料的問題，若繼續推行，將會有更多人「逆貞昌」，呼籲政院接納「排富發現金」主張。

民眾黨立委賴香伶指出，政院拋出五倍券政策後，執政黨立委就明確表示，不希望讓老百姓得先拿出1千元才能換5千，這不只增加無謂的繁瑣作業，也不方便民眾進行小額消費，結果就是會重演去年有人用2千元賣掉3千元振興券的狀況，雖然稱不上詐騙，但就是會引起不必要的紛爭。

傳政院最快9月將發五倍振興券，圖為示意圖。（中時資料照）

賴香伶進一步指出，回顧過去2個月行政院提出的紓困方案，其實與去年版本差不多，形同複製貼上、舊瓶裝新酒，導致即便蘇貞昌宣稱有9百萬人受惠，但其實仍有許多紓困孤兒被遺漏。如今，行政院卻又違背民間的期待拒絕發現金，只會造成更多紓困孤兒的出現。

賴香伶強調，目前就業市場低迷，特別預算追加至8400億後，截至目前已花了6795億，行政院應謹慎規劃剩餘的預算，讓百姓能受惠政策活下去。他強調，經綜觀各項現實問題後，民眾黨認為政府應參照國外發現金的紓困方式，對國內勞動力人口以排富的方式發放一次性津貼，讓所有民眾都能度過困境，並全面振興國內經濟。

民眾黨立委張其祿也表示，所謂的「五倍券」，其實就是既繁瑣又不方便，政府應確實檢討去年三倍券經驗與效益，不能再以罐頭式的話回覆三倍券能「創造千億經濟效益」。

張其祿強調，行政院只一再宣稱五倍券能刺激消費，卻無法說明受疫情衝擊產業的需求階段，更無法提出令人信服的發券刺激消費評估報告。因此，呼籲行政院應將五倍券政策確實拿到立法院溝通，才能夠在獲得全民普遍共識下，遵守財政紀律與達成經濟效率。