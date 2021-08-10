美國通貨膨脹壓力持續增加，但聯準會並未改變當前的寬鬆貨幣政策，美股也沒有產生劇烈波動，不過有華爾街大老示警，目前的市場正處在他職業生涯所面對的最大泡沫中，並對科技股、比特幣、迷因股及債券市場提出警告。

CNBC報導，美國機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問創辦人Rich Bernstein表示，「我們可能處在我的職業生涯中最大的泡沫之中，從科技股、迷因股、比特幣甚至債券市場都出現危機。」他也暗示，該泡沫的規模比網路泡沫、房地產泡沫還要巨大。

Rich Bernstein甚至認為現在的狀況比6月更危險，「當你陷入泡沫時，人們會變得非常短視，他們只會關注很小的投資領域，即使他們都會對我說，既然你這麼厲害，那泡沫什麼時候會破滅呢？不過沒有人知道這件事何時會發生。」

儘管Rich Bernstein對市場存在泡沫提出警告，但他並沒有預測整個市場將會崩盤，「市場就像一個翹翹板，除非經濟流動性快速枯竭，否則大熊市出現的可能性會比想像中還要低，而這似乎不太可能發生。」

目前聯準會內部存在鷹鴿兩派不同聲音，主席Jerome Powell始終未鬆口關於升息的進度，不過亞特蘭大聯邦準備銀行Raphael Bostic卻表示，如果接下來數據仍保持強勁，聯準會就應該更快縮減購債，以推動升息時間表。