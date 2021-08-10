好偉大的父母！台大醫院婦產科名醫施景中去年接生一對龍鳳胎，但兄妹倆出生相差了88天，破雙活產的世界紀錄，其中哥哥24週就出生，為了救妹妹，醫師把哥哥的臍帶修短再塞回子宮，媽媽也拚命保住寶寶，在醫院床上躺了100多天動彈不得，終於在36週時平安生下妹妹，「仔細一看，屬於哥哥的那個胎盤，早已經腐爛了。」

「這不是一般的龍鳳胎」，施景中昨天(9日)在臉書表示，這名金門孕婦求子之路艱辛，每次懷孕到20週左右就流產，轉診到他這裡時，還是雙胞胎，早產機率更高。

施景中表示，這名孕婦20週附近就住院安胎，第一個寶寶24週就生出來，怕寶寶24週不一定養得活，只能冒險一拚，把寶寶殘留的臍帶修短、藏回子宮裡，多撐一天是一天。沒想到，第二個寶寶渡過了自體免疫抗體攻擊、破水引起感染的風險，以及安胎藥引起的合併症，一撐就撐到36週多。

施景中表示，這名孕婦從20週，一路躺到36週多，吃喝拉撒都在床上，動彈不得連坐起來都沒試過，靠著初為人母的毅力撐過。而她老公也辛苦照顧太太，親手餵食、處理太太的大小便，當第一個寶寶極度早產時，還要金門、台北兩邊奔波，擔心各種極度早產的合併症。

施景中表示，36週多時同胞妹妹順利誕生，和她一起受孕著床的哥哥，出生差了整整88天，已經是破雙活產的世界紀錄，「仔細一看，屬於哥哥的那個胎盤，早已經腐爛了」。

施景中表示，哥哥剛出生時，只有巴掌大小，後來兩個寶寶都順利出院，現在哥哥還比妹妹高一公分。過了一年後，在父親節這天收到孕婦寄一張全家福向他道謝，告訴他龍鳳胎現在已經一歲多了，健康良好，所有的辛苦都值得了，「祝福她們」。