板橋國中學生體驗傳統牽罟。（新北市教育局提供）

新北市教育局舉辦「110年度校園環境教育執行成果評比」，首度結合「聯合國永續發展目標」（SDGs）17項永續發展目標，今年國高中職組共有7校進入複賽，最後由深耕環境教育的雙溪高中及板橋國中獲得特優。

雙溪高中校長葉俊士表示，學校在社團活動部分成立香草工坊社種植香草製作精油及清潔劑，並因應疫情製作防疫噴劑；綠精靈社團與地方創生組織「注腳雙溪」合作，讓學生直接與當地小農互動及至農田體驗，並參與社區創意料理故事餐桌、生態導覽及食農教育的活動，認識雙溪在地歷史、生態及農業的發展。

雙溪高中一年級的連鈺淳說，能夠跟大家分享自己栽培的有機蔬菜是很開心的事，希望可以繼續參與學校食農教育活動，認識雙溪在地農業與飲食文化。

同樣獲得特優的板橋國中雖位於都會區並未臨海近山，仍致力深化學生對自然環境的認識，推動海洋、溼地、山野、食農等教育，板橋國中校長謝承殷指出，透過淨灘、獨木舟體驗、溼地單車踏查、攀登玉山前峰等讓學生親近海洋、溼地與山野，帶領學生體驗牽罟傳統漁撈技藝，結合海洋職涯探索瞭解海洋相關產業，並結合食魚與食農教育，認識捕撈魚種及栽種蔬果以結合永續農漁業概念，期望透過多元親土、愛海的體驗，誘發孩子保護海洋土地、愛護生態的心。

「我們不應該過度捕撈魚類，要讓幼魚好好成長，保護海洋的生機。」板橋國中九年級的李冠葳在經歷體驗課程後深有所感。