中國新聞網報導，9日0-24時，大陸各地新增本土病例108例，其中江蘇50例中，又以揚州48例最多。更早一天，在8日，揚州廣陵區灣頭鎮聯合村出現群聚性感染35人中，有34人是確診第38病例的密接者，35人都在7月29日晚間到過聯合村核酸檢測點，或採樣、或工作，感染者中已出現3代傳播。

江蘇衛健委通報。8月9日0-24時，江蘇新增本土確診病例50例，其中南京市報告2例、揚州市報告48例。12例為輕型，37例為普通型，1例為重型。

7月20日至今，江蘇全省累計報告本土確診病例642例（南京市233例，淮安市12例，揚州市394例，宿遷市3例）。累計出院本土確診病例27例。

《北京日報》報導，截至8月8日24時，揚州廣陵區灣頭鎮聯合村核酸檢測點聚集性疫情已致35人感染，這35例感染者中，有34人是確診病例38的密接。35人均在7月29日晚到過聯合村核酸檢測點，或採樣，或工作，感染者中已出現3代傳播。