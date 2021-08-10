據陸國家衛健委今天（10日）通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團昨天（8月9日0—24時）報告新增確診病例143例，其中境外輸入病例35例（雲南11例，上海9例，廣東8例，福建3例，四川3例，陝西1例），本土病例108例（江蘇50例，河南37例，湖北15例，湖南6例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在福建）。

此外，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，昨天報告新增無症狀感染者38例，其中境外輸入18例，本土20例（湖北18例，河南2例）；當日轉為確診病例44例（境外輸入7例）。

★江蘇新增本土確診病例50例：南京2例，揚州48例

南京新冠零確診的好消息才高興了一天，微信公眾號「@健康江蘇」今天消息，江蘇昨天新增本土確診病例50例（南京市報告2例，揚州市報告48例），12例為輕型，37例為普通型，1例為重型。以上病例均在定點醫院隔離治療。

7月20日至今，全省累計報告本土確診病例642例（南京市233例，淮安市12例，揚州市394例，宿遷市3例）。累計出院本土確診病例27例。

★河南昨無新增本土確診病例，無症狀感染者轉確診37例

微信公眾號「@河南發佈」今天消息，河南省昨天無新增本土確診病例，無症狀感染者轉確診病例37例（鄭州市35例，駐馬店市1例，開封市1例）；新增本土無症狀感染者2例（鄭州市1例，駐馬店市1例）；無新增疑似病例。

截至2021年8月9日24時，河南省累計報告本地確診病例1400例，其中死亡病例22例，出院病例1251例，現有住院病例127例；累計報告境外輸入確診病例62例，44例出院，18例在院治療。河南省正在醫學觀察的無症狀感染者49例（本土16例、境外輸入33例）。

★靠泊舟山的「弘進」輪 16名船員核酸檢測結果呈陽性

央視新聞報導，昨晚（8月9日21時30分）在浙江舟山指定錨地靠泊的「弘進」輪上20名船員新冠肺炎病毒核酸檢測樣本，經舟山海關和舟山疾控中心「雙採雙檢」，有16名中國籍船員核酸陽性。

「弘進」輪7月30日從菲律賓出發，因船上13名船員出現發熱症狀滯留舟山海域，引發各方關注。8月9日，舟山市啓動緊急救援程序，有關部門開始組織相關人員登輪，當天上午完成全部20名船員的核酸採樣、採血工作。

舟山市衛健委副主任徐方明此前接受採訪時表示，核酸檢測報告出來以後，相關部門會做好患病船員的轉運、接送、醫療救治以及相關的院感防控和管控工作。