時間過得很快，如今進入8月份，也就是很受台灣人重視的農曆七月，多數人在這個月份行動都會有所顧忌，各行各業也有其禁忌，然而有時過的越是小心，卻也難保意外發生，「台劇女王」陳仙梅就哀吐，農曆七月被稱為「平安月」，但她一點都不平安，不但自己出事，老公也有狀況，讓向來堅強的她也忍不住崩潰暴哭。

陳仙梅在2014年宣布死會，跟攝影師「印地安」登記結婚，婚後陸續生下兩個兒子，而陳仙梅決定自己帶，過上「一打二」的生活，這一淡出演藝圈就是7年，直到孩子稍微大了點，她才終於復出，投入最愛也最擅長的戲劇圈，如今正拍on檔的八點檔本土劇。

本月8號除了是父親節，也是農曆七月鬼門開的日子，她昨(8/9)在臉書po文，坦言這幾天過得不太平安，不但自己出了小車禍，老公生病，因急性膽囊發炎而開刀，她只半夜頂著大雨把小孩送到娘家，接著再回到急診處理事情，等事情處理到一個程度，陳仙梅終於回家，但「面對空空的家，整個潰堤大哭到入睡…」。

面對一連串意外，陳仙梅吐露邊哭邊在內心跟自己喊話：「哭什麼？在脆弱什麼啊？不就小手術而已？等等睡二個小時出門工作又怎樣？一樣事一樣事做好！不就這樣而已？」，也坦言最近拍戲比較忙，家庭跟工作突然都撞在一起，所幸印地安即將出院了，「希望接下來事事平安！賣勾家呢雖啊(台語/別再這麼倒楣)！平安月，大夥平安健康」。