中國人民銀行（大陸央行）9日發布《2021年第二季度中國貨幣政策執行報告》，從報告對經濟、通膨和實際貸款利率等指標的描述觀察，分析師認為，未來政策走向上更大可能是「量寬價平」，價格工具會審慎使用，除非出現超預期的黑天鵝事件，否則短期內啟動降息的機率較低。

《報告》指出，2021年上半年國內生產總值（GDP）年增12.7％，兩年平均增長5.3％，其中第二季增長7.9％，兩年平均增長5.5％，較第一季度加快0.5個百分點；上半年居民消費價格指數（CPI）上漲0.5％，就業形勢總體穩定，進出口貿易增勢良好。

對於下半年的貨幣政策，《報告》指出，首先是要保持流動性合理充裕。綜合運用降準、中期借貸便利（MLF）、公開市場操作等多種貨幣政策工具，靈活精準展開流動性調節，維護市場預期穩定，引導貨幣市場利率平穩運行，優化金融機構資金結構。

該《報告》認為，總體來看，疫情發生以來，大陸堅持實施正常的貨幣政策，今年上半年貨幣政策力度已基本回到疫情前的常態，在全球宏觀政策中保持領先態勢。6月末廣義貨幣（M2）年增8.6％，社會融資規模存量增長11％。信貸結構持續優化，6月末普惠小微貸款和製造業中長期貸款餘額增速分別達到31％和41.6％。

《報告》指出，6月，貸款加權平均利率為4.93％，創有統計以來新低；企業貸款加權平均利率為4.58％，較上年同期下降0.06個百分點，小微企業綜合融資成本穩中有降。

《報告》強調，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，增強前瞻性、有效性，既有力支援實體經濟，又堅決不搞「大水漫灌」，以適度的貨幣增長支援經濟高品質發展，助力中小企業和困難行業持續恢復，保持經濟運行在合理區間。

路透援引天風證券固收研究團隊觀點，指出人行第二季度貨幣政策執行報告，整體了延續政治局會議的觀點，雖然考慮疫情和外部因素，在跨週期設計之下，未來貨幣保持數量寬鬆基本明確，但基於後續宏觀經濟與宏觀政策的組合運用判斷未來更大可能是「量寬價平」，人行價格工具可能還是會審慎使用，降息的機率將會進一步降低。