其中一名辣妹突然把包包全倒在桌上，還說「該驗的都拿去驗，沒關係！」。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄發生一起住處被陌生人誤闖入離譜情事！一名陳姓女子昨（9日）晚上9時許返回85大樓日租套房住處，打開門嚇見2名20歲出頭辣妹，躺在她的床上，屋內物品四散、一片狼藉，嚇得急忙報警，警方火速趕赴現場，發現2名辣妹果真誤闖陳女住處，原因竟是吸毒吸到神智不清，認錯朋友的房間。

員警進入屋內，發現黃姓、陳姓妙齡女子在房內，兩人神情恍惚，屋內地板留有疑似毒品的微量白色粉末及飲用完畢的咖啡沖泡杯，表示誤認朋友的租屋處，所以才進入屋內休息。

「該驗的都拿去驗，沒關係！」面對警方詢問，黃女突然暴走，竟主動將自己和陳女的包包所有物品一口氣全倒在桌上，還要警方拿去驗。員警一聽立刻拿出試劑檢驗，結果顯示為二級毒品安非他命陽性反應，當場查扣K盤兩個、毒品咖啡包21包，共計總重88.61公克。

員警問兩名女子是怎麼進到陳婦租屋處，兩女根本答不清楚，陳婦表示可能是自己沒鎖門，但見房間內無物品損失，就不對二人提出無故侵入他人住宅告訴。但施用毒品部分，案經訊問後以違反毒品危害防制條例移送偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品!