東京奧運精彩閉幕，中華電(2412)首次將4K+VR技術導入轉播，也衝出國內串流媒體最佳成績，累計MOD全頻道接觸人次達7600萬，除申辦量帶動的獲利貢獻外，廣告詢問度也飆升，預計MOD、Hami Video全年廣告營收將較去年成長2~3倍，也將順勢帶動今年中華電MOD、Hami Video營收、獲利貢獻明顯攀升。

2020東京奧運精彩閉幕，中華電信MOD、Hami Video首度推出4K超高畫質與VR模式直播也繳出驚人成績，奧運期間MOD全頻道接觸人次達7600萬新高，破開播以來新紀錄；而最火熱的OTT-Hami Video總瀏覽量(page view)更創下破2.7億的紀錄，Hami Video觀看人數一舉突破730萬，坐穩台灣OTT霸主地位，也創造了國內串流媒體史無前例的賽事轉播新里程碑。

東京奧運和台灣時差僅一小時、中華隊參賽選手是歷年來最多的一次，加上4K超高畫質與VR沉浸式觀賽魅力，提高奧運的收視熱潮，MOD 4K總客戶數逼近140萬戶，而Hami Video網路付費客戶更一舉成長7倍，中華電影視雙平台充分展現東京奧運驚人的威力。

中華電表示，奧運的收視熱潮，帶動MOD賽事VOD的點擊迅速成長、Hami影劇館也激增1.3倍。奧運甫一結束，已有廣告主主動詢問即將登場的BWF羽球巡迴賽、美國網球公開賽、MLB美國職棒等賽事，表達加碼投資廣告的意願，隨著下半年台灣疫情逐漸趨緩，國內消費市場復甦，MOD、Hami Video廣告營收可望較上半年大幅成長，預計全年廣告營收將較去年成長2~3倍。

中華電表示，除了直播賽事，MOD、Hami Video「奧運專區」的熱點回看及隨選賽事也深受客戶喜愛，顯示透過VOD再次回味賽事精彩瞬間，已成為觀賽趨勢。中華電也再創業界里程碑，將2020東京奧運開閉幕典禮VOD加入「HDR高動態範圍」影音製作技術，讓所有表演、聖火傳遞都更加令人驚艷，即日起將會在「奧運專區」上架。