根據Global Wellness Economy報告，2023年全球體育產業總規模將超過1.1兆美元，其中，亞太地區因中國、印度等主要國家的帶動，將超越北美成為最大市場，占全球增長的4成。這股由需求帶動的經濟效應、成長推動的巨大商機，將是AI人工智慧等創新技術外，不可忽視的投資機會。今年以來STOXX全球健康瘦身指數由3月底起漲以來，漲近3成。

中國國務院本月周發布《全民健身計畫》，鼓勵發展運動健身，將帶動2025年體育產業總規模上看5兆人民幣。消息面激勵361度、特步、安踏、李寧等中國運動用品族群近期股價全面大漲，STOXX全球健康瘦身指數同步走高，上周強漲逾2%，漲幅為MSCI世界指數的二倍。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，中國政府近3年積極推動「大健康」產業，包括：加強健身場館的設施、開放公共體育場館、降低收費、補助獎勵等，近期更因為官方嚴打網路遊戲產業，轉而鼓勵全民參與體育活動，健全身心，因此推出全民健身計畫。

常李奕翰指出，中國去年定期運動人數約4.4億人，占人口總數3成左右，低於發達國家的45%。不過，隨著人均國民所得突破1萬美元大關，對於非物質生活的要求提高，加上政策的鼓勵，運動健身將漸漸成為新風潮，預計2025年定期運動人數可望超過5億人，並嘉惠全球運動產業。