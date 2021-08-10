客戶訂單增溫，光學鏡頭廠大立光(3008)8月合併營收可望比7月好一點，今天大立光除息，股價逆勢上漲，填息幅度達65.57%。

大立光今天除息，每股配息91.5元，配息創下歷年新高，今天早盤股價逆勢走高，一度上漲60元，填息幅度達65.57%。

全球新冠肺炎疫情未止，且電子產業鏈長短料問題仍在，讓傳統旺季蒙上陰影，但有蘋果新機開始拉貨，且之前未下單的客戶也陸續下單，大立光旺季還是溫溫的，7月合併營收為38.03億元，月增12.85%，年減17.84%，累計前7月合併營收為257.36億元，年減15.6%。

大立光表示，由於部分未下單的客戶開始陸續下單，8月看起來比7月好一點。

大立光上半年合併營收為219.32億元，年減15%，營業毛利為137.53億元，年減23%，合併毛利率為62.7%，年減6.53個百分點，營業淨利為113.98億元，年減26%，營業淨利率為51.97%，年減7.33個百分點，稅後盈餘為82.75億元，年減29%，每股盈餘為61.69元。