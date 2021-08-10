疫情升溫經濟復甦蒙塵，美股四大指數僅那指收高。今早亞洲股市中日股走高、韓股下跌。台股今日開高7.3點、為17492.45點，盤面上以車用電池擔任盤面主流，美琪瑪(4721)漲停板開開關關，大立光(3008)今除息91.5元，股價開高後漲幅在1%以上，台積電(2330)股價由紅翻黑、鴻海(2317)跌近2%，電子股賣壓不斷湧出，航空雙雄未能延續昨日強勢，今日一路走低，大盤空壓籠罩大跌百餘點，17300關警鈴大作。

分析師指出，台股整體籌碼面中性格局，短期指數難脫區間震盪整理走勢。就基本面而言，目前已進入傳統電子旺季，不少半導體公司財報亮眼，吸引資金回流電子股，不妨留意跌深有題材面的電子族群。

盤面上，車用電池強頭剽悍，美琪瑪7月營收歷史高，漲停板開開關關、康普漲幅在3%以上；聯電(2303)開高10分鐘後，賣壓湧現，股價一路下滑跌破60關、跌幅逾3%，失守5日線，影響台積電也隨之翻黑，鴻海跌近1.8%，昨日高飛的華航(2610)、長榮航(2618)大舉回落；高端疫苗(6547)500萬劑的新冠疫苗可望前交貨，股價漲幅逼近4%。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，就籌碼面而言，電子交易比重回升至5成水位，儘管近期可能仍受到Delta變種病毒干擾部分供應鏈，但觀察終端需求仍呈現穩定復甦，對競爭力高的高價電子股未來展望仍相對正向。近期在題材上可留意跌深的半導體設備、伺服器、電動車及上半年財報優於預期之族群類股，大盤目前陷入月線攻防戰，短線上容易遇壓，手中持股應汰弱留強，並嚴控持股水位。