眾所矚目韓國線上遊戲開發業者Krafton，10日的IPO(股票初次公開發行)跌破大家眼鏡。市場本來對這樁韓國最有價值的遊戲品牌是一片看好，但沒想到IPO首日，股價不漲反跌，且跌幅達5%左右。

10日，韓國股市早盤中，全球熱門槍戰生存遊戲PUBG(絕地求生)的幕後開發業者Krafton股價一度來到427,500韓元，約372.48美元，比開盤價448,500韓元要跌4.68%。

這還不夠糟，因為Krafton的IPO定價為498,000韓元。

Krafton掛牌首日股價雖疲弱，但市值已高達約21兆韓元，並超過18兆韓元左右的NCSOFT與近12兆韓元的Netmarble等，一些早先上市的韓國遊戲前輩。

Krafton在IPO之前，因定價抓得太高，曾被主管機關要求重新估算。Krafton之前設定IPO價格為458,000至557,000韓元範圍，後來降至400,000至498,000韓元間。

在2日至3日的兩日認購期時，韓國散戶突然縮手低於原先預估的5兆韓元額度，且平均認購率也降至約7.8%。

藉著最早於2021年9月即將推出的新網游PUBG：New State，以及預計2022年可望問世的Callisto Protocol，Krafton都希望能趁機擴大不同的產品組合，以及吸引更多全球玩家眼球。