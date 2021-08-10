受困廂型車內的2名男子救出時無生命跡象，駕駛陳男經急救後恢復呼吸、心跳。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉在今天（10日）清晨5時許發生一起自撞車禍，一輛廂型車行經梅林路，忽然失控撞上路樹，2名男子受困車內，乘客陳姓男子送醫不治，駕駛陳男傷重，仍在醫院搶救中。

據了解，2名受困車內的男子當時無生命跡象，駕駛陳姓男子送醫急救後恢復呼吸、心跳，但受有顱內出血、全身多處骨折等傷勢，無酒精反應，但乘客陳姓男子死亡，警方正調查、釐清事故原因。