宜蘭廂型車自撞路樹 車體全毀1死1命危 10:442021/08/10 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛廂型車行經冬山鄉梅林路時自撞路樹。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受困廂型車內的2名男子救出時無生命跡象，駕駛陳男經急救後恢復呼吸、心跳。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） 宜蘭縣冬山鄉在今天（10日）清晨5時許發生一起自撞車禍，一輛廂型車行經梅林路，忽然失控撞上路樹，2名男子受困車內，乘客陳姓男子送醫不治，駕駛陳男傷重，仍在醫院搶救中。 據了解，2名受困車內的男子當時無生命跡象，駕駛陳姓男子送醫急救後恢復呼吸、心跳，但受有顱內出血、全身多處骨折等傷勢，無酒精反應，但乘客陳姓男子死亡，警方正調查、釐清事故原因。 中法車商攜手 進軍混合動力車市 苗縣議會慶東奧 請吃6600份雞排 #陳姓男子 #廂型車 #2名 #受困車內 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Kona EV打頭陣 Hyundai在台啟動新能源車佈局 10:152021/08/10 汽車情報-汽車新聞 樹林沐心池榕樹命名活動投票開跑 投票抽禮券 13:292021/08/10 寶島 陳其邁稱最快20天搶通 救人銷農產 04:102021/08/10 焦點要聞 致敬經典限量版 保時捷Boxster 25周年紀念車型登台 12:032021/08/10 汽車情報-汽車新聞 獨居男受困廁所、手機電量剩1％ 台版卡門超戲劇化 09:442021/08/10 社會 台東酒駕死亡車禍增 警方今將大執法 04:102021/08/10 地方新聞 疫苗不足 陳時中指先拚第1劑涵蓋率 莫德納打嘸第2劑 保護力恐下降 04:102021/08/10 焦點要聞 頭條揭密》陸南海演習陣式擺開 出動史上最強艦隊與美英抗衡 03:332021/08/10 政治 毒蟲開贓車遇警攔 闖紅燈撞傷騎士棄車逃逸遭逮 09:412021/08/10 社會 日夜餵員工毒提神 惡劣業者狂埋廢棄物賺5.7億 檢起訴53人 11:342021/08/10 社會 《電子零件》AES-KY配息5.3元 2領域振奮營運樂觀 12:012021/08/10 財經 社會熱門新聞 女返家驚見2辣妹躺床喊：「我不認識妳們！」 真相竟是那東西作怪 - 社會 美女師遭酒駕男撞死 救護員淚崩幫恩師CPR：不相信會是妳 - 社會 男警上銬AV女優警車大戰片外流 慘遭開除4年結局大逆轉 - 社會 離婚仍同居答應1周1次 人妻控前夫扒光硬上：像光溜溜的雞 - 社會 男啪啪13歲少女恐關10年 法官見她穿「馬甲衣」立判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。