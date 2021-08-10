疫苗庫存見底，到底打到哪去了？近日爆出疫苗施打第二類名單不斷「變胖」，國民黨立委林奕華更發現，已經有2335人接種；對於指揮中心將第二、三類人員納入可施打莫德納第2劑（含防疫相關官員），國民黨立委李貴敏質疑，到底什麼人、什麼樣的官員能搶打莫德納疫苗？回顧過去，疫苗爭議從未消停，而這些疫苗黑箱，究竟何時才能重見天日。

「特權」成打疫苗快速通關憑證？

第二類施打對象長期遭人詬病，且名單似乎不斷修正，像是行政院顧問丁怡銘早已施打完畢，甚至排在長者、長照機構人員前，引發「特權施打」爭議。近日國民黨文傳會副主委黃子哲再提出質疑，疾管署將國產疫苗生產、倉儲和物流人員納入第二類，是否是指高端、聯亞員工？林奕華追查後更發現已經施打超過2千劑，且攤開食藥署及其附屬單位，全部都打好、打滿國際疫苗，似乎只要跟食藥署長吳秀梅扯上關係都有份。

食藥署長吳秀梅。（資料照／指揮中心提供）

對此，食藥署否認黑箱，強調「人員是由疾管署造冊」。疾管署則說，相關人員皆經專業會議討論同意，避免人員染疫影響疫苗配送與接種。高端先前則表示，該公司人員並未接種國外疫苗。

有關「特權疫苗」，北市6月也曾發生好心肝、禾馨診所違法施打疫苗爭議，北市衛生局長黃世傑因此「被請假」1個月，民進黨立委高嘉瑜則因遭疑關說捲入此風波。近日高雄也傳出好心肝事件翻版，國民黨高雄市議員邱于軒踢爆，高雄市有醫事機構造冊不實。高雄市衛生局長黃志中備詢時坦言有5件左右，並表示「偵查不公開」。

疫苗亂象連環爆，台電、中華電信、台鐵、郵局都曾傳出施打名單爭議，但事後各單位皆強調絕無黑箱。

圖為高端疫苗封緘。（資料照／食藥署提供）

高端EUA遭質疑問不得？陳時中動怒

中央流行疫情指揮中心拍板第6輪接種高端疫苗，預計最快8月下旬開打。不過高端疫苗一路無障礙闖關，引發諸多質疑，國民黨主席江啟臣因不滿食藥署「緊急使用授權（EUA）」專家審查會議，採閉門會議審查高端疫苗案，7月20日親赴台北地檢署按鈴告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等人涉及貪污治罪條例圖利等罪嫌。

而陳時中也因記者連追3天高端疫苗審查情形，4日在記者會上動怒回嗆「這樣的問法不好啦」、「用這樣的態度不是一個健康的態度」，再度引發批評。

衛福部長陳時中。（資料照／鄭任南攝）

疫苗價格成機密 4、50億經費石沉大海？

防疫關鍵的疫苗，台灣購買價格長期遭政府視為機密，陳時中曾公開表示，「追究疫苗價格是居心叵測」，引發各界批評。國民黨立委賴士葆調查發現，截至6月底，政府買疫苗花了67億元，其中卻僅10億元採購國際疫苗，並質疑剩下4、50億元預算經費花到哪？

至於為何國產疫苗價格高於國際四大疫苗？疫情指揮中心發言人莊人祥6月時曾說，目前比較多的疫苗包括mRNA疫苗跟病毒載體疫苗，而國產疫苗屬於次蛋白疫苗，每個疫苗開發技術基礎不同，所以成本計價也不一樣，加上國際疫苗大量生產，的確會有價差，而國產疫苗採購價格因為有簽訂保密合約，暫不對外透露。