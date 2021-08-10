桃園市社區照顧關懷據點暨巷弄長照站5月3日起暫停開放，桃園市長鄭文燦宣布，若符合防疫規範，並由社會局核備，將於8月16日起重新開放。至於樂齡學習中心、老人文康學苑、社區大學因型態複雜、多樣，還需討論。至於學校、活動中心仍維持不開放。

鄭文燦表示，經過防疫會議討論，原則決定社區關懷據點、巷弄長照站、家庭照顧者的照顧據點，必須符合防疫規範，並完成查核表後報社會局核備。預計8月16日開放，須符合規範包含室內不得超過50人、每2.25平方米1人，另外要有量測體溫、實聯制、健康管理政策，工作人員、志工、講師必須打過第一劑疫苗14天以上，人員服務對象都要照冊。也不開放飲食內用，不過可以外帶，另外卡拉OK、非必要活動還不開放。

除關懷據點、巷弄站外，鄭文燦說，樂齡學習中心、老人文康學院、社區大學，因活動類型很多，有學習、聯誼性質，有的有脫下口罩風險，將請教育局、社會局、區公所、老人會檢討活動類型後，再審慎按照類別提出開放原則，目前暫不開放。此外，學校跟市民活動中心也是暫不開放。