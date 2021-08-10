先前驚爆自己在中國大陸上海確診新冠肺炎的林書豪，10日上午在微博發文表達當前感受，他特別引用自己母親吳信信苦練尊巴舞的例子，期許自己可以保持耐心、活在當下，面對接下來的新冠復原過程，就算只是一點小進展也要感恩，更相信自己可以很快回到球場。

以下是林書豪的微博貼文內容，「由於感染新冠病毒，目前我在上海的一所醫院接受治療。雖然我知道從感染到康復需要一個過程，但我有時還是幻想自己能像超人那樣可以一下就痊癒，因此我必須提醒自己處在真實生活當中，我不可能在一夜之間克服這一切。就在此時此刻，一些畫面提醒了自己。

在我離開舊金山之前，我和媽媽一起完成了她的20分鐘高強度尊巴舞。這當然不是在一夜之間發生，我們是從跳5分鐘開始，然後嘗試每天增加1分鐘。然而2天后，她由於小腿抽筋，不得不休息了好幾天。

但她一直在努力，我們還是每天多跳一分鐘。最後一天，她差點中途放棄，但還是堅持了下來，在幾周後居然完成了連續20分鐘的尊巴舞！要知道我媽媽從大學畢業後就再也沒有鍛鍊過，那已經是40多年前的事。所以我們拍了一張像張伯倫得100分那樣的照片來紀念，吃了一個大抹茶蛋糕來慶祝！哈哈。

事實上這篇文章是寫給我自己多於寫給別人。提醒自己要保持耐心，活在當下，對治療過程中哪怕只是一點小的進展也充滿感恩，堅信自己很快就會健康的再次回到籃球場上 。」