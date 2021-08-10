高端與友邦巴拉圭國立亞松森大學醫學院日前簽署備忘錄，在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，被藍營臉書踢爆，7月9號亞松森大學醫學院發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」；民進黨立院團書記長羅致政今表示，國民黨只看到片段，不用見獵心喜打擊台灣政府，這就是一個新聞稿不是備忘錄，不需要膨脹解讀。

羅致政今指出，外交部也透過我國駐巴拉圭大使館提醒後，亞松森大學醫學院已更正為「La República de China (Taiwán )」。

羅致政說，遺憾是在野黨只看到片段就見獵心喜，認為可以打擊政府或執政黨。如果仔細來看，它是一個新聞稿或聲明稿，而非正式的備忘錄。

他說，備忘錄的實際內容，由這個高端自己說明，但是把7月初的新聞稿，認為可以打擊台灣最近在國際社會被稱呼台灣的這樣氛圍，實在沒有必要，國民黨人士只看片段，去看自己想看的東西。

他說，巴拉圭跟台灣是有邦交，提的大使館，當然是我們的大使館，不是指「中國台灣」的稱號，是指「大使館」。