威力彩連續38期摃龜，下期頭獎上看15億元，讓不少人蠢蠢欲動，期待一夕致富。星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，水瓶座、雙魚座、天秤座的人在下半年偏財運最差，若買彩券逢賭必輸，建議搭配小孟老師分享的2大鬼月開運法，有助提升財運，讓財神爺進家門。

▍Top3 水瓶座

木星與土星逆行進入水瓶座本命宮，顯示水瓶座下半年運勢較差，機運欠佳，買彩券中大獎機率較低，若亂選號恐怕只會浪費錢，導致財運下滑。

▍Top2 雙魚座

海王星持續逆行在雙魚座，顯示下半年雙魚座手氣差，除了偏財運弱之外，若想投資股市與基金也要格外小心，以免不斷花錢，導致財庫破洞。

▍Top1 天秤座

土星與木星逆行進入天秤座偏財宮，加上在9月至10月期間，天秤座將被水逆攻擊，金錢方面受災嚴重，建議保留手頭上的現金，小孟老師建議，「不要亂買威力彩、投資股市、加碼投資商品，或者包牌購買彩券以免槓龜。」

另外，小孟老師分享2大鬼月開運法，有助提升財運：

▍第一招：陰水補陰財

因為鬼月屬陰，因此陰水為冰水，先準備1個碗，放入1塊、5塊、10塊、50塊硬幣，再倒冰水，最後將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上，象徵「借陰發陰」，借陰水來補陰財，偏財運就能因此大發。

▍第二招：淨化發財

可準備1個碗，加入粗鹽、綠豆、紅豆，最後再加水，拿到家門外潑灑。小孟老師解釋，除了能幫助淨化，更可同時提升「用錢的智商」。如果住的地方是小套房或公寓的話，建議從最大的門外開始灑，有助提升財運，讓財神爺順利進入家門。