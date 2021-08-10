飲冰品是夏日消費旺季，北市衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，抽驗散裝現場調製手搖飲冰品、冰塊及配料，第2波共計抽驗180件（包括52件冰品及食用冰塊、92件調製飲品及36件配料），其中10件飲冰品初、複查結果皆不符衛生標準，不合格率5.6％，包括清原景美店、鶴茶樓寧波西店、春水堂南港店等知名連鎖店家也上榜。
衛生局此次抽驗飲冰品衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），初查有19件不符規定，複查仍有10件不符規定，違規店家包括「十杯內湖店」12號金萱、「澄糖入室北投店」入室特濃黑糖鮮奶、「春水堂南港店」鐵觀音凍飲、「春山茶水」茉香綠茶、「其實豆製所大葉髙島屋店」豆乳霜淇淋、「珊瑚橘」絲絨奶茶、「珍茶道士林店」阿薩姆紅茶、「檸夏鮮果茶飲」芭樂檸檬汁、「鶴茶樓寧波西店」鶴頂紅茶和「清原景美店」熟成紅茶，皆因衛生指標菌超標被裁處3萬元罰鍰。
記者致電十杯內湖店表示，產品都已改善完成；鶴茶樓寧波西店則表示，產品已依衛生局要求改善並持續做調整。
衛生局表示，衛生指標菌如超標，表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭污染，或工作人員個人衛生狀況不佳所造成，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康致病，卻足以顯示產品衛生狀態不良。
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