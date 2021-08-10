BioNTech(BNT)表示，目前對抗新冠變種病毒的策略選擇上，重複疫苗的注射要比與輝瑞(Pfizer)再重新設計新疫苗來得好。

該德國藥廠指出，面臨高度傳染力的Delta病毒，在既有的兩劑疫苗之外再提供第三劑，仍是對免疫保護的最佳回應方式。

BioNTech表示，截至7月21日已供應了10億多劑疫苗，高於六月宣布的7億多劑。相較之下，阿斯利康(AstraZeneca)上月表示，已全球供應10億多劑。

BioNTech宣布至今已簽訂超過22億劑的合約，預計今年將從疫苗中獲得159億歐元(約187億美元)的營收，高於五月預測的124億歐元。

輝瑞則在上月將2021年銷售預測提高到335億美元，輝瑞當時表示，相信民眾會需要第三劑疫苗。

輝瑞和BioNTech在七月初決定申請第三劑的授權，遭到美國衛生監管單位的抨擊，稱沒有足夠資料顯示需要注射「加強劑」。

BioNTech執行長Ugur Sahin表示，儘管目前已針對變種病毒來調整疫苗開發，但是不清楚是否會有另一種版本的病原體會取代現在的Delta病毒。如果另一種變種在未來出現了，那麼現在做出的決策都會被歸為是錯誤的。

該公司表示，計畫在本月開始測試一種針對Delta病毒的疫苗，為公司對變種病毒的廣泛策略之一。